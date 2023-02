Eesti idufirma Vegvisir esitleb kaitsetööstuse messil virtuaalreaalsuse lahendust soomukitele

Vegvisir koosneb soomusmasinale paigaldatud kaameratest ja ülimadala latentsuse ehk viiteajaga peakomplektist, millega on vaateväli takistusteta nähtav ning videopildile on võimalik lisada täiendavaid andmekihte. Nii saab soomuki meeskond panoraamse ülevaate sõiduki ümbruses toimuvast ning meeskond suudab lahinguväljal paremini orienteeruda ja otsuseid langetada.

Ettevõtte tegevjuhi Ingvar Pärnamäe sõnul sai Vegvisir kaitsejõudude 1. jalaväebrigaadi Scoutspataljoniga läbiviidud testidel palju positiivset tagasisidet – kõik lahendust kasutanud kaitseväelased kinnitasid, et see annab võrreldes periskoobiga parema ülevaate sõiduki ümber toimuvast ning aitab langetada paremaid otsuseid.

«Kolmepäevase testimise käigus katsetati meie lahendust soomustransportööril Patria Sisu XA-188 6x6 ja jalaväe lahingumasinal CV-9035,» selgitas Pärnamäe. «Proovisõitu tehti kiirusel 40-60 km/h erinevates oludes – lennuväljal, kruusateedel ning maastikul. Saime palju väärtuslikku tagasisidet ja – mis peamine – kinnituse, et oleme loonud väga vajaliku lahenduse.»

Soomusmasinast välja vaatamise seade on kinnitatav ükskõik millise lahingumasina külge ja see aitab sõiduki juhil enda ümber näha, nagu oleksid seinad läbipaistvad.

Esimesed testimised tõestasid sedagi, et meeskonnaliikmed, kellel tekib tavaliselt kitsas ja vähese vaateväljaga oludes (sh soomukis) sõites iiveldus, saavad liitreaalsusprille kandes läbida pikki vahemaid ilma ebamugavustundeta.

Ettevõtte juht lisas, et lähikuudel viiakse läbi täiendavaid testimisi, et hinnata Vegvisiri süsteemi toimimist erinevatel soomukitel ning saada tagasisidet lõppkasutajatelt: «Meie eesmärk on tagada Vegvisiri ühilduvus enamike meie sihtturgudel kasutatavate sõidukitüüpide ja tehnoloogiatega.»