Läbistav pilk: selle Eesti tehnoloogiaga näeb lahingus läbi paksu tankisoomuse

Kuidas vaadata läbi soomuse? Kas umbses soomusmasinas läheb süda ka pahaks, kui ees on rappuv ja hüplev pilt? Eesti idufirma Vegvisir on juba aastaid arendanud nägemisseadet, mis nüüd, pärast esimesi tõsiseid katsetusi kaitseväes on ennast tõestanud: sellega näeb tõesti igale poole, nagu seisaks keset lahinguvälja ning tulevikus võib soomuki juhile otse prillidele kuvada veel muudki olulist infot. Pimedaid nurki lahingumasina ümbrusse ei jää.