Magistritöö: pikemate autorongide seadustamine tooks kasu nii ettevõtetele kui ka tarbijatele

Lihtsaid lahendusi ei paista, kuid kas probleemile võiks leevendust tuua suuremate kaubaruumide ja autorongide kasutuselevõtmine meie teedel? 2022. aastal kaitses Marko Jürimaa Tallinna Tehnikaülikoolis magistritöö «Suure mahutavusega autorongide kasutusvõimalused Eestis» (juhendaja professor Dago Antov), et otsida uurimuses vastust just neile küsimustele.

Teed ja sõidukit on seni seostatud vaid pealiskaudselt

Jürimaa märgib, et kõnealuse teema uurimise mõte mõlkus tal meeles juba enne Tehnikaülikooli magistrantuuri astumist.

«Minu jaoks oli väga ahvatlev siduda omavahel tee ja sõiduk. Valdavalt vaadeldakse erinevates uuringutes ainult teed või ainult sõidukit, kuid nende omavaheline seostamine on jäänud kuidagi pealiskaudseks,» põhjendab ta.

Täpsem küsimus, millele Jürimaa uurimustööd tehes vastust otsis, oli seotud pikemate ja raskemate sõidukite liiklemise võimalikkusega Eesti teedel. Esiteks – kas nende järele on üldse nõudlust ja teiseks kui on, siis millised on selliste sõidukite nõudmised taristu osas. Seda läbi teede kandevõime ja pöörderaadiuste.

Jürimaa selgitab, et suurema pildi järgi on Euroopas üldiselt ja seeläbi ka Eestis suur probleem veokijuhtide puudus. Lisaks on kliimaeesmärkide täitmiseks vajalik vähendada olulisel määral CO2 tootmist transpordisektoris. Mõlemale probleemile võiks suuremate kaubaruumide kasutamine positiivse mõju.

Üllatavad avastused

Igapäevaselt Transpordiameti maanteeliikluse juhtimise üksuses erivedude koordinaatorina töötav Jürimaa nendib, et natuke aimas ta analüüsitulemusi ette, kuid välja tuli ka mõningaid üllatusi.