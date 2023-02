PlayStationi virtuaalreaalsusprillid on ägedad, aga kas midagi üldse mängida ka on?

Eraldi mängulaadis on võimalik lihtsalt paadisõitu nautida ning ümber askeldavate robotloomade tegemisi jälgida. Minu mänguvõõrale elukaaslasele meeldis see väga!

«Kayak VR»

Kui mängu pealkiri on «Kajakk VR», siis tead juba eos, mida sulle pakutakse. Virtuaalmaailmas süstaga ringi sõitmine on lihtne ning vahel ka täpselt sama frustreeriv kui päris elus. Teos lubab sul sõita nn kummitustega võidu, üksinda aja peale, või niisama erinevaid veekogusid uudistada.

Kontroll on äärmiselt lihtsakoeline – hoia oma kõrgtehnoloogilisi pulte koos ning kujuta ette, et sul on käes aer. Muu tuleb juba loomulikust inertsist. «Kayak VR» on ääretult lihtne teos ning ma ei kujuta ette, millises situatsioonis peaksin selle alla matma rohkem tunde kui see esialgne PS VR2 mesinädalate periood. Vähemalt on seda väga, väga ilus vaadata!