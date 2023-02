Mullusuvise superhiti mängijate arv on langenud 99 protsendi võrra

Mullu juulikuus ilmunud teose edu suurimaks komponendiks oli fakt, et see oli täiesti tasuta.

Muidugi aitas kaasa ka asjaolu, et mäng kogus kokku mitmed erinevad populaarsed Warner Bros.-i tegelased: Batman, «Troonide mängu» Arya Stark, animasarja «Adventure Time» Jake ja Finn, «Scooby-Doo» multika karakterid Shaggy ning Velma ja paljud teised.

Kiire tõus

Esimestel kuudel hoiti jalga gaasipedaalil ning lisati aina rohkem uut sisu. Edu kajastus ka mängijate arvus.

Steamis kerkis see vaid päevadega üle 153 000 samaaegse inimese (mis jäi ka teose rekordiks). Mängust sai üks populaarsemaid teoseid Steam Decki peal (Valve'i uus pihukonsool).

Kuu aega hiljem kuulutas Warner Bros., et kõikide platvormide peale kokku on mängijaid kogunenud üle 20 miljoni. Tulevik tundus äärmiselt helge.

Vaikne langus

Nüüdseks on aga numbrid kokku kuivanud. Steamis on «MultiVersust» mängivate inimeste arv langenud enam kui 99 protsenti. Kirjutamise hetkel mängib Steamis vaid 379 inimest, 24 tunni kõrgeim number jääb pisut üle 1200.

Märgatav langus on reeglina normaalne. Suurim huvi mängu vastu on alati selle ilmudes. Küll aga ei tohiks pidevalt arenduses oleva teose mängijate arv niivõrd drastiliselt kukkuda.

Arendajate-väljaandjate eesmärgiks on ju pideva uue sisuga võimalikult palju inimesi enda mängu mängimas hoida. Probleem seisneb aga selles, et viimasest uuest tegelasest on möödas kolm kuud ning uue hooaja ilmumine lükkus samuti edasi.

See tähendab, et mängijatel on vähe motivatsiooni teose seltsis aega viita. Pettumus väljendub ka mängu Steami versiooni hiljutistes arvustustes.