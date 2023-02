VIDEOD ⟩ See Eesti juutuuber on omapäraste nišivideotega populaarsem kui Tommy Cash

Huvitab nõukogude tehnika, aga «porgandid» on ka üles võetud

«Mind huvitab ainult vana nõukaaegne tehnika,» selgitab Kuusk, et tegelikult on ta oma nišis veel omakorda nišitegija. «Näiteks Soome rongid ja vedurid ei huvita mind karvavõrdki. Käisin järgmise dokumentaalfilmi jaoks 2021. aastal Ukrainas võtteid tegemas. Teemaks olid 1950.-1960ndatel toodetud elektrivedurid. Neid töötas toona Dnipro kandis veel veidi üle 100 ühiku, kokku maailmas (lisaks Ukrainale ka Gruusias, Aserbaidžaanis ja vist ka Armeenias) on neid alles ilmselt ligi 130. Igatahes ootasin suure kaubajaama kõrval oma elektrirongi, kui kuulsin, kuidas need elektrivedurid töötasid sorteermäel. Veduritel olid oma ajastule kohaselt veel auruvedurite viled peal, hästi mõnusa häälega. Ja jaamas kostub võrdlemisi arusaamatu valjuhäälditest tulev tekst, vagunite kokkuhaakimise paugud ja tolle vana elektriveduri vile. Ja ma tundsin, et see on täielik «zen». Ma oleksin nagu koju jõudnud.»