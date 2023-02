Just seda automarki on kõige odavam pidada

«Toyota on Eesti elanike seas kõige populaarsem automark ning seda mõjutab kindlasti asjaolu, et Toyotat soodne hooldada ja vajadusel remontida. Kusjuures on Toyota ka ainus autotootja, kes annab uutele ja kasutatud autodele 10-aastase garantii,» sõnas Elke Toyota järelteeninduse juht Viljar Sillamaa.

Minimaalne vajadus suuremate remonttööde järgi

Uuringust selgus, et Toyotade puhul esineb 13% tõenäosus, et sõidukiga on vaja 10 aasta jooksul ette võtta suuremaid remonttöid. Võrreldes näiteks Eesti elanike seas samuti populaarse Audiga, on vahe märgatav. Tõenäosus, et Audi vajab 10 aasta jooksul kapitaalremonti, on uuringu järgi 30,46%. Eestis populaarse BMW remondivajaduse tõenäosus kümnendi jooksul on 45,89%.