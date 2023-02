VIDEOD ⟩ Teadlaste loodud kuju muutev draakon-droon võib tulevikus palju kasu tuua

Lennumasin DRAGON koosneb segmentidest, mis on igaüks varustatud oma multikopteri mootori ja tiivikuga, mitmeteljeliste kardaansüsteemide abiga suudavad need aga tõukejõudu suunata mis tahes suunas.

Segmendid on omavahel ühendatud, kuid võimelised liigendite kaudu erinevates suundades painduma. Meeskond on välja mõelnud, kuidas kõike seda koordineerida ja tasakaalus hoida, isegi kui struktuur muudab lendamise ajal kuju.

Droon on inspireeritud lendavatest draakonitest, kes on suutelised keha õhus «lainetama» panna.

Kuigi lennuvahend on veel veidi kõikuv ja aeglane, suudab see juba õhus püsida. Arvestades mitme rootoriga ja kuju muutva drooni juhtimise keerukust, saab see juba päris paljude asjadega hakkama, nagu asjade tõstmine, lükkamine ja manööverdamine. Samuti suudab «draakon» iseenda ümber keerelda ja niimoodi ümmarguse haaratsi moodustada, millega kuni kilogrammiseid koormusi õhku tõsta.

Uuendatud robot nimega SPIDAR on juba edasiarendus - sel on neli jalga, liigendid on motoriseeritud. Ämblikrobot saab nii kõndida kui lennata, kuid õhus püsimiseks peab see väga kõvasti vaeva nägema ja lärmi on ka rohkem, kui tulemust: