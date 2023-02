Automüüja: kasutatud autode hinnad hakkavad stabiliseeruma

Topauto AS

Foto: Topauto AS

Turuülevaade näitab, et hinnad on autoturul stabiliseerumas.

Kuigi uute sõidukite tarneajad on endiselt pikad ning olukorra leevendust pole näha, on kasutatud autode hinnatõus läbi ning turg stabiliseerunud, selgub turuülevaatest. Aasta algus näitab, et kasutatud sõidukite müük võib 2023. aastal jääda eelmise aastaga võrreldes samale tasemele.