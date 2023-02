Jaapanis leiutatud kerahammasrattale on nüüd looud ka jõuülekande süsteem. See koosneb hammasratastest, millest kaks on üsna tavalised silindrilised, kergelt õõnsa pinnaga hammasrattad, teine ​​aga nende vahel olev aga kerakujuline ning sfäärilise pinnaga hammasratas, mis sobib kokku silindriliste hammasratastega. Silindrilste hammasrataste küõlejs on neid liigitavad elektrimootorid. Asjakohane artikkel on avaldatud IEEE robootikaalases väljaandes.