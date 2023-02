PODCAST ⟩ Kas ja kuidas on see venelaste mäng seotud Ukraina sõjaga?

Sten on proovinud Vene mänguarendajate uhiuut tulistamismängu «Atomic Heart». Nõukogude liidu sümboolikaga kaetud ilusa kesta all peitub aga võrdlemisi kesine elamus. Milles täpsemalt probleem ning kas ja kuidas on teose ning selle loojad seotud Ukrainas toimuva sõjaga? Just sellele üritataksegi vastust leida.