Tehase kuutoodang ulatub 35 peibutiseni ja need saadetakse Ukrainasse. Lõpuks on kõik rahul: Vene väejuhatus võib raporteerida uute mitmikraketiheitjate hävitamisest, Ukraina aga saab USA abisaadetisi edasi kasutada, kaotades küll Tšehhist saadud abi, mille ühe eksemplari hind on astronoomiliselt väiksem ehtsa raketisüsteemi hinnast.

Sügisel uuris Newsweek, kuidas on võimalik, et Venemaa olevat hävitanud 44 HIMARSi Ukrainas Mõkolaivi lähedal. Faktikontrollist selgus, et mõeldud oli siiski rakette, mitte raketisüsteeme. Politico kirjutas 4. novembril, et selleks ajaks polnud veel ühtki ehtsat raketisüsteemi hävitatud.