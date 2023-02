Uuring: Eesti küberturvalisus on maailma tipus

Riikliku küberturvalisuse indeksi kõrgeima tulemuse saavutas Kreeka, mille reiting on 96,10. Selgus, et Kreekal on kõige turvalisemad meetodid soovimatu digitaalse juurdepääsu ärahoidmiseks võrkudele, andmetele ja arvutisüsteemidele.

Uuring mõõtis ka muid digitaalseid näitajaid riikide kaupa. Nii sai Taani parima tulemuse interneti mediaankiiruses (123,96 Mbit/s). See on 11,91% kärmem, kui teisel kohal oleval Šveitsil, kus interneti mediaankiirus oli 110,77 Mbps.

Üldskooris saavutas aga parima tulemuse Singapur, mis on kõige lootustandvam digimajandus, saavutades kõrgeima digitaalmajanduse skoori ehk 10 punkti. Väike linnriik Kagu-Aasias on tuntud innovatsiooni ja tehnoloogilise arengu keskus. Samuti on see riik olnud juhtiv plokiahela tehnoloogia edendamisel, suur osa Singapuri majanduse ekspordist pärineb integraallülituste ehk mikrokiipide tootmisest. Vaatamata Singapuri väikesele suurusele on see maailmas suuruselt viies kiipide eksportija, mille maht 2020. aastal oli 62,7 miljardit dollarit.