Google saavutas kvantarvutiga ajaloolise läbimurde: see teeb nüüd palju vähem vigu

Kunstniku nägemus töötavast kvantarvutist Google´i Sycamore´i kvantprotsessoriga. Kiip on näha krüostaadi keskel, mis tagab kvantbittidele tööks vajaliku absoluutse nulli lähedase temperatuuri.

Kvantarvutite seni suurimaks probleemiks peeti liiga suurt vigade hulka, mis tekkisid keskkonnamõjude tõttu. Seni on üritatud neid vähendada vigade korrigeerimise arvutusi tehes, kuid see pole veel häid tulemusi andnud. Nüüd on Google leidnud uue lahenduse ja edukalt seda katsetanud: rohkem kvantbitte kasutades saab neid grupeerida ja vigu vähendada.