Sony avalikustas oma uusimad üle kõrva WH-CH720N ja kõrvapealsed WH-CH520 kõrvaklapid

Selged kõned vastava kõnetehnoloogiaga

WH-CH520 pakub lihtsat käed-vabad helistamist. Kõnedele saab vastata ühe nupuvajutusega, nii et telefoni ei pea taskust välja võtma. Sisseehitatud mikrofonid võtavad rääkija heli selgemalt üles ning vähendavad kõne ajal ümbritsevat müra, et saaks rääkida ka mürarikkas keskkonnas.

Nii WH-CH720N kui ka WH-CH520 on juhtnuppudega ning on ka hääljuhitavad.

Sony on kõrvaklapid loonud keskkonda silmas pidades. WH-CH720N ja WH-CH520 pakend ei sisalda plasti[3] ning nende disainimisel on lähtutud Sony "Road to Zero" keskkonnaprogrammist. Mõlemad kõrvaklapid kasutavad taaskasutatud plastikut[4].