Hiina tegi oma ChatGPT, mis saab maailma asjadest aru Hiina moodi

Hiina tehisintellekti vestlusrobot MOSS avati USA-s arendatud ChatGPT rivaalina avalikuks testimiseks, kirjutab Gizmochina . Selle on välja töötanud Fudani ülikooli loomuliku keele töötlemise labor. MOSS on ChatGPT-ga põhimõttelt sarnane keelemudel, mis suudab vastata erinevatele üldistele küsimustele, suudab osaleda dialoogides, kirjutada programmikoodi ja panna kokku artikleid etteantud teemadel.

Paraku jooksis süsteem kohe pärast avalikustamist mõne tunniga kokku ja Fundani ülikool vabandas selle pärast, et nende serverid ei suuda nii suurt päringute arvu teenindada, kirjutab Reuters. Põhjuseks oli serveri ülekoormus, kuna Hiina sotsiaalmeedias levis uudis Hiina enda vestlusrobotist kulutulena. Reuters mainib, et esimesed, kes said MOSSi katsetada avastasid, et see töötab inglise keeles paremini, kui hiina keeles.