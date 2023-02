Käed külge: Nokia tegi esimese ametlikult kodus parandatava nutitelefoni

Jupid ei maksa samuti kuigi palju. Nokia G22 laadimismoodul on hinnakirja järgi 19,99 eurot ja seda peab tavaliselt vahetama siis, kui näiteks laadimispesa on lahti murdunud. Ise vahetatava ekraani saab kätte 49,95 euroga, uue aku 24,95 euroga ning kui mobiili tagakaas läheb katki või kriimuliseks, maksab uus 24,95 eurot. Nii et põhimõtteliselt võiks see telefon kesta igavesti - kõik tavaliselt katki minevad komponendid on ise kodus vahetatavad.