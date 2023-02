Kiire internet kõigile: Euroopa Liit tahab tagada gigabitiühenduse igal pool aastaks 2030

Kiire ühenduse tagamine on kooskõlas Euroopa digikümnendi eesmärkidega. Sellega luuakse platvorm ühenduvussektori ümberkujundamisele.

Euroopa Liidu ühenduvust puudutavad algatused on järgmised:

Gigabititaristu määrus tagab metaversumite ja virtuaalreaalsuse tuleku

Kõrgtehnoloogia kasutamisega on tekkinud uus suur vajadus kiirema lairibaühenduse järele, et kasutada saaks selliseid teenuseid, mis toetuvad pilvandmetöötlusele, tehisintellektile, andmeruumidele, virtuaalreaalsusele ja metaversumile ning mille puhul saavad Euroopa kodanikud kasutada oma digiõigusi.

Gigabititaristu määruse eesmärk on EL-i teate põhjal lahendada need probleemid, mis on seotud kõrgtehnoloogilisi gigabitivõrke toetava füüsilise taristu aegluse ja kulukusega ning vähendada soovitakse ka bürokraatiat ning gigabitivõrkude kasutuselevõtuga seotud kulusid ja halduskoormust.