Süttivaks on bensiini aurude ja õhu segud. Bensiin aurab aga märkimisväärselt ka oludes, kus temperatuur on alla nulli. Klaasipesuvedeliku pakendid on reeglina polüetüleenist, millesse võivad tekkida sinna elektrit mittejuhtivate vedelike valamisel staatilise elektri laengud. Klaasipesuvedelik on veepõhine ja juhib elektrit ning selle liikumine suuri staatilisi laenguid ei tekita. Kui kasutada klaasipesuvedeliku kanistreid bensiini transportimisel võib tekkida staatiline elektrilaeng, mis võib vallanduda erinevatel põhjustel ja süüdata tekkinud aurud.