ELMO rendiautode kaugjuhid saavad maailmas ainulaadse juhtimisõiguse

Eelmise aasta sügisel alustas Elmo teenuse pakkumist, kus rendiauto tuuakse kliendini kaugjuhitava tehnoloogia abil. Tänaseks on sertifitseeritud kokku kolm kaugjuhti, kellele on peatselt lisandumas veel vähemalt kuus. Teenus on aina populaarsust kogumas oma uudsuse kui ka parema ajaplaneerimise tõttu.

Elmo tegevjuhi Enn Laansoo jr sõnul on transpordiameti poolt väljastatud luba unikaalne maailmas: «Oleme teinud järjekordse suure edusammu nii ettevõtte, kui ka maailma jaoks, sest meie kaugjuhitavad autod ja kaugjuhid on esimesed maailmas, kes on läbinud transpordiameti eksami ja saanud loa avalikel teedel sõitmiseks ning igapäevaseks klientide teenindamiseks. See annab ka kinnituse, et meie arendatud tehnoloogia vastab kõikidele vajalikele ohutusnõuetele.»

Ettevõte on kaugjuhte koolitanud ja tehnoloogiat testinud lisaks Eestile veel Berliini, Müncheni, Hannoveri, Pariisi, Los Angelese, Helsingi ja teiste välisriikide linnade avalikel teedel, kus on tehnoloogiat ning selle võimalusi tutvustamas käidud.

«Uute kaugjuhtide lisandumine on suur samm meie tulevikuvisiooni poole, kus tarbijad saavad kasutada mugavat autojagamisteenust, liigelda efektiivsemalt ja keskkonnasäästlikumalt,» lisas Laansoo jr.

Eesti riigiasutus on olnud valmis toeks ja koostööks. «Elmo kaugjuhitavate autode testimine ja eksamineerimine on hea näide sellest, et Eesti on avatud innovaatilistele lahendustele, mis vastavad kõikidele turvanõuetele. Meil on väga hea meel, et just Eesti esimene elektriautode rendiettevõte on võtnud seda innovatsiooni meie liikluskultuuris vedada,» sõnas transpordiameti maismaasõidukite üksuse juhataja Jürgo Vahtra.