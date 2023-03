Metaversum võiks kuulutada kontorite lõppu, aga kuidas panna seda kasutama arvuteid kartvad inimesed?

«Suurim kingitus metaversumile oli pandeemia tõttu kodukontoritesse liikumine. Kui kunagi räägiti, et tulevikus enam keegi kontoris kohapeal ei käi ning istume kodus, VR-prillid peas ja ajame kolleegidega juttu virtuaalses kontoris, siis tundus see ulme. Keegi poleks uskunud, et alati olemas olnud kontorid kuskile kaovad,» lisas ta, «pandeemia näitas aga kätte, et kui on võimalik kodukontoris olla, siis seda enamasti hea meelega tehakse ja töötulemused selle arvelt tavaliselt ei kannata.»