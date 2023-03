3 märtsis ilmuvat videomängu, mida pead kindlasti proovima

Just need kolm teost on märtsikuu kõige suuremad pärlid!

«Resident Evil 4»

2023 on aasta, mil meieni jõuavad legendaarsete õudusmängude uusversioonid. Aasta alguses kostitati meid «Dead Space'iga», nüüd on aga jõudnud järg «Resident Evil 4» kätte.

Teose originaalne versioon ilmus aastal 2005 Nintendo Gamecube'i platvormil, ent on tänaseks jõudnud pea kõikvõimalikele platvormidele. Seda peetakse üheks aegade parimaks videomänguks. See tähendab, et uusversiooni jaoks on latt juba eos kõrgeks aetud.

Õnneks teevad mängu kallal tööd ka need arendajad, kes tõid meieni 2019. aasta Resident Evil 2» uusversiooni, mis oli äärmiselt-äärmiselt õudne.

Valmistu tulesid kustutama 24. märtsil, sest just siis jõuab mäng PC; PlayStation 5, PlayStation 4 ja Xbox Series X/S peale. PS5 omanikel tasub jääda ootama ka hiljem ilmuvat tasuta VR-versiooni.

«The Last of Us Part 1 (PC)»

Parasjagu maailmas meeletut populaarsust nautiv telesari «Viimased meie seast» põhineb 2013. aastal ilmunud samanimelisel videomängul. Mullu tehti teos aga täiesti uueks ning toodi PlayStation 5 peale.

Sellega aga ei piirdutud. Paljude arvates aegade parima looga videomäng «The Last of Us Part I» jõuab peagi ka arvutimänguriteni. 28. märtsil jõuab PlaySationi senine eksklusiivmäng nii Steami kui ka Epic Gamesi veebipoodi.

«Diablo 4 (beeta)»

Pole kahtlustki, et Diablo seeria on kodumaiste mängufännide üks suur lemmik. Käesoleva aasta juunis saab otsa lõpuks pikk ootamine («Diablo III» ilmus aastal 2012, mullu kostitati meid aga kesise mobiilimänguga «Diablo Immortal»).

Kuigi täismängu ilmumine jääb 2. juuni peale, saab uhiuuele Diablole käed külge panna juba sel kuul! Nimelt leiab aset kaks erinevat beetatesti: esmalt eeltellijatele (17-19. märts) ning seejärel kõigile (24-26. märts). Seda kõike muidugi tasuta!