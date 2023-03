Legendaarse mängu looja võib miljonipettuse eest vangi minna

Naka tunnistas oma süüd, öeldes: «Pole kahtlustki, et sain mängudest teada enne, kui need avalikustati ja ostsin nende aktsiaid.»

Sarnase süüdistuse on saanud teisedki Square Enixi töötajad.

Iroonilisel kombel on Naka ise varem, Square Enixi vastu kohtusse läinud. Nimelt süüdistas mees stuudiot, et nood saboteerisid tema värskeima videomängu «Balan Underworld» edu. Tegemist oli ühe 2021. aasta halvima teosega.