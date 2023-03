PILDID ⟩ Audi luksuslik elektrimaastur Q8 e-tron jõudis Eestisse

Audi e-tron on elektrimaasturite luksusklassis olnud alates 2018. aastast, nüüd on see jõudnud ka Q8 mudelivalikusse. Elektriliste linnamaasturite tippmudelina on Audi Q8 e-troni puhul ühendatud luksusklassi mugavus, täiustatud aerodünaamika, suurem laadimisjõudlus ja suurem aku mahutavus, mis on pikendanud maasturi sõiduulatust ühe laadimiskorraga 582 kilomeetrini.