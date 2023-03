Galaxy S23 Ultra telefon pole just väga revolutsiooniline, vaid rohkem evolutsiooniline. Ei erine eelkäijast just väga järsult, kuid muidugi on samme tehtud, et uut telefoni oleks ikka mõtet osta, kui plaanid just nüüd mobiiliuuendust. Ja osta maksab ka sellepärast, et selle mudeli kaamera on üks parimaid, mis praegu siin meie kandis saada.