Lõpuks ometi vaikus: idufirma ehitab ulmelise välimusega hääletut lennukit

Pealtnäha on Jetoptera tehnoloogia pärit nagu teiselt planeedilt. Puuduvad liikuvad osad, tiivikud ja reaktiivmootorid. Nende asemel on lihtsalt «augud», millest lastakse õhk läbi. Firma insenerid on katsetanud, et suruõhujugadega impulssmootor suudab tekitada sellise tõukejõu, mis väikelennuki alguses vertikaalselt õhku tõstab ja siis mootoreid horisontaalasendisse keerates kuni 0,8-kordse helikiirusega edasi liigutab.