Sony tutvustas uusi telerimudeleid – välimus pole muutunud, kuid millised muutused on seespool?

Sony esitles oma uusi 2023. aasta Bravia seeria telerimudeleid – välimuselt on need endiselt suured ekraanid kitsa raamiga, seega välimuses polegi enam midagi muuta, telerid on selles osas üsna igavad. Küll aga muutus sisu. Ka uusi 8K-mudeleid ei tulnud, sest 4K on endiselt kõige levinum eraldusvõime ning seda jooksutab nüüd veelgi targem riist- ja tarkvara.