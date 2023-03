Circle K avab viis uut ülikiiret elektriautode laadijat

«Tänaseks on selge, et elektritransport on lähituleviku transport nii Eestis kui kogu Euroopas. Euroopa Liidu kliimaeesmärk lõpetada 2035. aastal uute bensiini- ja diiselmootoriga autode müük annab kindla sihi, et elektriautode arv tänavapildis üha suureneb,» ütles Circle K Baltikumi e-mobiilsuse valdkonnajuht Teedo Melts.

Circle K panustab lähiaastatel veelgi rohkem elektriautode kiirlaadijate võrgustiku arendamisesse, et üleminek oleks võimalikult sujuv.

Mäos, Pärnus Riia maanteel ja Tartus Lõunakeskuse juures asuvatesse teenindusjaamadesse paigaldati Circle K enda 300kW kiirlaadijad. «Ülikiired laadijad võimaldavad vaid viie minutiga tagada elektrisõidukile ligi 100 kilomeetri jagu energiavaru,» sõnas Melts. Ta lisas, et need ajad, mil elektriauto laadimiseks pidi varuma eraldi aega, on möödumas ning Circle K paigaldabki täna vaid ülikiirlaadijaid, kus «lisajõu tankimiseks» piisab ka vaid minutitest. «Meie eesmärk on, et elektri laadimine oleks klientide jaoks sama lihtne ja mugav nagu mootoribensiini või diislikütuse tankimine,» rääkis e-mobiilsuse valdkonnajuht.

Pärnu Riia mnt Circle K teenindusjaama uus elektriautode laadija. Foto: Andres Raudjalg / Circle K

Kiirlaadijates saab elektri eest tasuda Circle K äpiga. «Äpis saab klient registreerida oma maksekaardi andmed ning edaspidi laadimiseks vaid sellest piisabki,» selgitas Melts. Ta sõnas, et õige pea on lisandumas ka nn One Time Payment ehk ühekorde maksmine, mis tähendab, et laadimise eest saab maksta ilma kasutajakonto loomiseta.

Melts rääkis, et enne suve on Circle K laadijate võrgustikku lisandumas veel kaks kiirlaadijat – Iru ja Tallinnas Sikupillis asuvasse teenindusjaama. Aasta jooksul lisandub aga kindlasti veelgi uusi laadimispunkte. «Lähtume laadijate rajamisel sellest, et esmajärjekorras oleks laadijad olemas põhitrassidel. Seejärel rajame laadimispunktid tihedama asustusega piirkondadesse ning enimkasutatavate teede sõlmpunktidesse,» selgitas Melts. Tema sõnul kasutatakse praegu laadijaid rohkem suuremates linnades – Tallinnas, Tartus ja Pärnus, kuid ka Mäol asuv laadimispunkt on testimisperioodil osutunud väga populaarseks.