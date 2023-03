Ujuvad koos kaladega: Eestis tehtud robotid aitavad uurida veealust elu

Kui seni on kalakasvatussumbas toimuvat jälgitud tuukrite või ka kogukate allveerobotite abil, siis nendega on üks põhimõtteline probleem. Kalad nimelt kardavad sissetungijat ja põgenevad selle eest nii, et neile ei ole võimalik lähenedagi, rääkimata nende uurimisest.

«Kahel viimasel aastal katsetasin doktoritöö uurimusena mehhanismi, mis ujub täielikult vee all ja sõidab ka kuival maal. Valmis prototüüp, mille edasi arendamisega samuti tegelen. Kuna seda on võimalik lihtsalt ümber konfigureerida on tegemist väga paljulubava mehhanismiga ning just selle osa üle lõputööst olen kõige uhkem,» selgitab Gkliva.

Foto: Meelis Kobin / Tallinna Tehnikaülikool

Veel on küsimus selles, kuidas robot suhtleb ümbritsevaga. Aastakümneid on keskendutud roboti-inimese suhtlusele, kuid kui robot liigub nt veekeskkonnas, lisandub siia nüüd ka roboti ja keskkonna suhtlus. Roza Gkliva juhendaja professor Maarja Kruusmaa ütleb, et Gkliva uurimustööst saab välja tuua seda, et ta uuris roboti liikumist ka keskkondades, millel on nii vedelike kui ka tahkete ainete omadused.

«Sellised erinevad täiturid võivad tulevikus rakendust leida näiteks keskkonnaseires, kus on vaja võtta pinnase- või veeproove ilma uuritavat keskkonda liialt kahjustamata. Nüüd, doktoritöö kaitsmise järel, töötab Roza kaevandusroboti prototüübiga. Selle uudne liikumisviis teeb võimalikuks üleujutatud ja mahajäetud kaevanduskäikudes liikumise.»

Gklival jagub Tallinna Tehnikaülikooli kohta vaid kiidusõnu. Ta ütleb, et doktorikraadi omandamine oli rahuldust ja väljakutseid pakkuv protsess.

«Minu juhendaja hoolitses selle eest, et mul oleks kõik oma tööks vajalik olemas ning pakkus palju võimalusi koostööks ja võrgustike loomiseks nii meie meeskonna sees kui ka teiste ülikoolide teadlastega. Samal ajal andis ta mulle ruumi iseseisvalt töötada ja oma töö eest vastutada,» sõnab Gkliva, «muidugi väärib kiitust Taltechi kiire ja vähese bürokraatiaga asjaajamine.»

Laborist pärisellu

Gkliva lisab, et ta jätkab tööd robotitega ja näeb pehme robootika valdkonnal väga suurt arengupotentsiaali eriti, mis puudutab vee all ja amfiibkeskkonnas liikumist: «Minu eesmärk on tuua need mehhanismid laborist pärisellu. Praegu on väikesemahuliste ja kergete robotite jõu ja rõhu tagamisega seotud tehnoloogiad veel ebaküpsed, kuid minu tulevikuplaaniks on nende tehnoloogiate edasi arendamine».

Lisaks jagab ta oma teadmisi ka Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilastele – õpetab robootikat ja tegeleb vastava aine lõputööde juhendamisega.