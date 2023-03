Tartu Ülikool tutvustab Startup Dayl süvatehnoloogia iduettevõtluse võimalusi

«On hea meel, et nii Startup Day kui ka Eesti riik tegutsevad süvatehnoloogia ettevõtete arendamisel järjest laiapinnalisemalt. Tegu on valdkonnaga, mis on Eesti majanduse pikaajalise arendamise jaoks võtmetähtsusega,» ütles TÜ ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse ettevõtlusjuht Mart Maasik.

Tartu Ülikool korraldab Startup Dayl kaks arutelu süvatehnoloogia arendamise teemal. 16. märtsil kell 11.10 toimub festivali pealaval ingliskeelne arutelu «How to make deep-tech funding by matching investors» capital and grants?" ja 17. märtsil kell 13 seminariruumis ingliskeelne seminar «Scientific deep-tech as impact business – possible or still impossible?».