PODCAST ⟩ Milline võiks olla Nintendo Switch 2?

Allan ja Sten mõlgutavad mõtteid, milline võiks olla Nintendo järgmine konsool. Kas sel saab mängida praeguseid Switchi mänge või tuleb kollektsiooniga taaskord nullist alustada? Millised on mineviku õppetunnid?

Allan on selleks korraks läbi mänginud lausa kaks erinevat Nintendo mängu, Sten tegi aga lõpp-arve kurikuulsa võlurite mänguga. Lisaks räägitakse veel e-spordist, «Fortnite'ist» ning «The Last of Us» seriaali värskeimast episoodist.