Miljardid arvutid ohus: Windowsi kasutatavas turvakiibis avastati ohtlikud turvaaugud

TPM 2.0 on enamikes Windowsiga arvutites asuv turvakiip, mis pakub operatsioonisüsteemile võltsimiskindlaid krüptograafilisi funktsioone andmete salastamiseks ja turvalisuse suurendamiseks. Seda saab kasutada ka krüptograafiliste võtmete, paroolide ja muude kriitiliste andmete salvestamiseks, seega igasugused turvaintsidendid TPM 2.0 kiibiga on eriti ohtlikud.

Kui arvutis on Windows 11 operatsioonisüsteem, siis üsna kindlalt on masinas ka nimetatud turvakiip, sest Windows 11 turvanõuete hulka kuulub ka TPM 2.0 tugi.

Seda kiipi on arvutitele toodetud juba 2016. aastast ja alates 2021. aastast nõuab Microsoft uue operatsioonisüsteemi kasutamisel selle olemasolu, et masin vastaks täielikult Windowsi turvanõuetele. Kiip hoolitseb näiteks selle eest, et biomeetriline sisselogimine Windows Hello näotuvastusega oleks kaitstud.

Värske TPM 2.0 haavatavuse avastasid Quarkslabi teadlased Francisco Falcon ja Ivan Arce, kelle sõnul võivad need vead mõjutada miljardeid uuemaid seadmeid.

Mõlemad turvaohud, mis avastati, lasevad kohalikku süsteemi sisselogitud ründajal turvaauke ära kasutada, saates pahatahtlikult koostatud käske TPM-is vajaliku koodi käivitamiseks.

Trusted Computing Groupi andmetel võib turvaauk lubada ligipääsu salajasele infole ja anda ründajale privileegid masinas midagi muuta. Kuigi vigade ärakasutamiseks on vaja autenditud juurdepääsu seadmele ehk pahavara peab seal juba tegutsema, on oluline meeles pidada, et näiteks seadmesse istutatud pahavara võibki selle õiguse juba anda.