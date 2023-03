Sonos avalikustas oma uued Era 300 ja Era 100 kõlarid

Nii Era 100 kui Era 300 on valmistatud uuesti ringlusse võetud plastikust (PCR) ja pakendatud 100% säästvalt hangitud paberisse, kõlarid on disainitud säästlikuma energiatarbimisega alla kahe vati ooterežiimis. Mõlemad kõlarid on loodud kestma rohkemateks aastateks kui keskmised sellised tooted ning on hooldatavad. Vähendatud on liimide kasutamist ja selle asemel on üle mindud kruvidele, et kõlareid oleks lihtsam lahti võtta ja parandada.