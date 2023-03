Legendaarse arendaja peagi ilmuma pidanud mäng lükkus aastasse 2024?

Palavalt armastatud «Batman: Arkham» seeria mängude arendaja uusim teos osutus (vähemalt videote järgi) klišeeliseks kõmmutamiseks, andes relvad kätte ka neile tegelastele, kes tavapäraselt püsse ei kasuta ega neid vaja. Tundus, et 26. mail ilmuma pidanud mängu ebaedu on juba tähtedesse üles kirjutatud.

Nüüd aga levivad jutud, et väljaandja on otsustanud teose ilmumise edasi lükata. Millal mäng täpsemalt meieni jõuaks pole veel teada, sest erinevad allikad räägivad erinevat juttu.

Esimesena teatas edasilükkamisest Bloombergi ajakirjanik Jason Schreier, kelle andmete kohaselt lükkub mäng 2023. aasta teise poolde. Giant Bombi ajakirjaniku Jeff Grubbi allikas aga väidab, et me ei pruugi «Suicide Squad: Kill the Justice League'i» näha enne 2024. aastat.