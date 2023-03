Sel nädalavahetusel ma pole ei kirjanik, ega see tüüp, kes vägivalla teemadel koolitab või sõna võtab. Sel nädalavahetusel, nagu igal kevadel muutun ma selleks merehaigeks tüübiks, kes kõik oma vabad tunnid Pirita messipaviljonis ringi hängib, sõpradega uutest paatidest unistab ja neile julgetele ettevõtjatele, kes on mereärist elukutse teinud, pöialt tahab hoida. Et teaksite, mis teid pühapäevasel viimasel messipäeval ees ootab, olen pannud teile kirja enda jaoks põnevamaid Meremessi leiud.