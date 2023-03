Ukraina mänguarendaja langes Vene häkkerite küberrünnaku ohvriks

Seeria fännid on sõjatingimustest loodavat üksikisikuvaates märulimängu oodanud juba aastaid. Tundub, et osade Venemaa fännide jaoks osutus ootamine aga niivõrd talumatuks, et otsustati võimaldada endale ligipääs mängu materjalidele, et näha, mis ja kui palju juba tehtud on.