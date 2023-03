VIDEO ⟩ USA saadab Ukrainasse masinaid, mis voldivad end lahti sildadeks

Lahtipakkivaid sildu saadetakse sõjalise abina uue abipaketi raames ning need masinad on eriti olulised okupeeritud alade kiirel tagasivõtmisel, kui tähtis on kärmelt edasi liikuda, samal ajal kui kõik sillad ja viaduktid on teedel õhku lastud.

Kuna uute sildade ehitamine võtab väga palju aega, aitavad spetsiaalsed vägesid toetavad soomusmasinad, millel endal relvastust pardal pole. Küll aga on vanade M60 tankide baasil ehitatud sillamasinad soomustatud ning varustatud suitsugranaatidega suitsukatte tegemiseks.

Sild pakib end soomusmasina pealt lahti ja selle saab püstitada üle jõe, kraavi, kaeviku või kanali üsna kiiresti, minutite jooksul. Soomustehnika raskust kandev ületuskoht on soomusmasina küljest eemaldatav. Sillamasin saab seega ise ka üle silla sõita ning selle uuesti kokku pakkida ja kaasa võtta.

Tank M60, mis hüdraulilist konstruktsiooni kannab, on ürgvana, ajalooliselt teine USA kaitseväe põhitank «külma sõja» ajast, mis on olnud teenistuses juba 1959. aastast. Kuid seda platvormi on kasutatud siiamaani erineva soomustehnika alusena, millele on peale ehitatud näiteks seesama sillamehhanism.

USA abipaketis Ukrainale pakutakse neid sõidukeid soomustatud kolonnide saatmiseks ja pakett sisaldab ka varustust teedel olevate takistuste kõrvaldamiseks. Aitamaks ukrainlastel oma vägesid lahingus võitlusvõimelisena hoida, kuulub abi hulka veel testimis- ja diagnostikaseadmeid, mis toetavad soomusmasinate hooldust ja remonti, samuti tuleb kaasa varuosi ning välivarustust.

USA annab need vanemad sillatankid ära sellepärast, et endal on plaanis kõik taolised masinad välja vahetada uuemate Abrams M1 tanki platvormil sõidukite vastu. Uute sildade «siruulatus» on 18,5 meetrit ja need kaaluvad 85 tonni.

Vanem M1 baasil mudel aga tekitab kuni 18 meetri pikkuse silla, sellel on meeskonnas kaks liiget (juht ja operaator) ning maanteel liikumise kiirus on kuni 48 km/h.

Kui sild on paigaldatud kindlale alusele, suudab see kanda uusi raskeid üle 70-tonniseid tanke. Tegelik kandevõime sõltub sellest, milline on toetuspind silla otstes. Uuematel Abramsi põhjaga sillaloojatel pole ületuskoha pikkus eriti muutunud, küll aga kandevõime ning masinad on läinud samal ajal veidi kergemaks.