VIDEO ⟩ Moskva annab ajaloolistele linnaparkidele kirvest: valmistutakse õhurünnakuks

Õhutõrjesüsteemid S-400 paigutatakse ümber Moskva ja linna sisse võimaliku õhurünnaku vastu. Selleks ei peeta paljuks ka linnaparkide mahavõtmist, et sõjaväerajatistele ruumi teha. Pilt on illustreeriv, need S-400 sõidukid on pärit Vene-Valgevene ühisõppustelt.

Aasta algusest on mitmetes Moskva rajoonides märgatud, et parkmetsadest võetakse hoolega puid maha. Väljaanne The Insider kirjutab, et põhjuseks on Venemaa kaitseministeeriumi nõuded õhutõrjerajatiste paigaldamiseks, kuid metsa langeb ka muudel eesmärkidel.