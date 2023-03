Mida teha, et mobiiliaku nii kiiresti tühjaks ei saaks?

Samsung Eesti tootekoolitaja Kirill Kozlov selgitas, et nutitelefonide akude osas toimuvad juba mõnda aega mõnes mõttes vastuolulised arengud. «Ühelt poolt õnnestub seadmetesse paigutada järjest suuremad akud, kuid samas näitavad seadmed üha kvaliteetsemat pilti ning jooksutavad nõudlikumaid rakendusi, mis kõik kasutab rohkem akumahtu. Ja veel kolmandalt poolt on seadmed ise järjest efektiivsemad,» märkis Kozlov.

On siiski mõned lihtsad näpunäited, kuidas oma nutiseadet kasutada nii, et selle aku võimalikult kaua vastu peaks.

Ära jäta mobiili ööseks laadima

Senini on paljudele jäänud harjumuseks panna on mobiil laadima just öösel, kuid tegelikult pole see akule kõige parem.

Tänapäevased nutiseadmed kasutavad peamiselt liitiumioonakusid, millele ei meeldi ülekuumenemine ja see põhjustab akumahutavuse vähenemist. Seega tasub akut laadida pigem vähehaaval päeva jooksul. See ei kuumuta akut üle ning ülikiirete laadijatega piisab juba kümnekonnast minutist, et seadet jälle mitu tundi kasutada.

«Tegelikult on ka nii, et liitiumioonakud töötavad kõige efektiivsemalt just siis, kui nad on täis laetud 50-80% ulatuses. Seega tegelikult ei tasugi neid täiesti täis laadida,» selgitas Samsungi ekspert. Samuti pole soovitatav telefoni laadimisega samal ajal seadet kasutada. See paneb sellel veelgi suurema koormuse ja tõstab temperatuuri.

Kasuta tootjapoolseid laadijaid ja juhtmeid