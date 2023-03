Kas meil on vaja PlayStation 5 Pro konsooli?

Andri on oma pikalt puhkuselt tagasi ning kohe esimeses saates esitab Sten talle keerulise küsimuse – kellel oleks vaja PlayStation 5 Pro versiooni? Kas Sony üldse peaks sellega vaeva nägema või oleks mõistlik paigutada enda ressursid kuskile mujale?

Andri on jätkuvalt «Elden Ringi» maailmas lõksus, ent kardab, et murrab ent sealt peagi välja. Sten on läbi teinud mitu mängu, millest üks tekitab Andris suure huvi virtuaalreaalsuse vastu.