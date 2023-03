Populaarse pihukonsooli looja: paranduste tegemine pole nii lihtne

Siiski näevad paljud fännid võimalusi konsooli paremaks muutmiseks. Valve'i sõnul on mõned ideed uuendusteks küll huvitavad, ent nende elluviimine pole niivõrd lihtne, kui inimesed arvavad.

Fännide arvates on seadme üheks suuremaks kitsaskohaks selle IPS LCD ekraan. Leitakse, et Steam Deck võiks emuleerida Nintendo strateegiat. Nimelt tõid jaapanlased paar aastat turule enda hübriidkonsooli Switchi kallima versiooni, mis omas uut OLED ekraani.

Steam Decki arendaja Pierre-Lou Griffais räägib, et tegelikult ei ole ekraani väljavahetamine nii lihtne: «Tegelikkuses on ekraan seadme A ja O. Kõik on selle külge ühendatud. Tegelikult on kõik kõigega seotud, kui räägime niivõrd väiksest seadmest.»

«See oleks suurem töö, kui inimesed eeldavad,» ütleb Griffais ekraani vahetamise kohta. Idee, et vahetaksime ekraani välja ja kõik ongi tehtud – see vajaks enamat, et olla teostatav.»

Griffaisi sõnul oli Steam Decki arendamisel üheks olulisemaks elemendiks selle LCD ekraani paindlikkus. Näiteks võimalus muuta ekraani värskendussagedust, et säästa akut. Ka oli oluline, et kasutaja saaks reguleerida ekraani taustavalgust võimalikult madalaks, et ka hämaras mängimine oleks võimalikult mugav.

Kuigi ka OLED ekraan võimaldaks eelmainitud omadusi, nõuaks see siiski teatud konfiguratsiooni.