Virtuaalse ringrajasõidu Eesti meistrivõistluste etapil tekitasid draamat vihm ja katkev internet

Kõigi nende vapustuste järel Parek hoopiski suurendas oma edu punktitabelis. Tal on nüüd kokku 236 punkti, kuna teist-kolmandat kohta jagavad võrdselt 200 punktiga Kappet ja Joosep Laiksoo (BMW M4 GT3). Meeskondlik liider TCM Gold (Parek, Kööts) on kogunud 417 punkti, edu lähima konkurendi ees kärises 128 punktile.