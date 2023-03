Microsofti uus virtuaalne assistent Copilot, mis kasutajaga vabalt suhtleb, on järeltulija kunagisele Clippyle, mida peeti pigem tüütuks ja rumalaks abiliseks. Saab näha, kas Copilot on vähem tüütu ning kas tehisintellekti suurim viga ehk faktidega vassimine ja valetamine on kontoritöö abilisest kõrvaldatud.