UURING ⟩ Iga neljas kasutatud auto on Eestisse toodud Saksamaalt

Usutakse, et Saksa autod on hästi hooldatud

26,2% Eestis ringi sõitvatest kasutatud autodest pärineb Saksamaalt, mis on turul kõige suurema osakaaluga impordiriik. Järgnevad Leedu (12,7%), Läti (12,2%), Rootsi (9,3%) ja Prantsusmaa (8,2%). Need andmed koguti enam kui miljoni autode ajaloo aruande analüüsimisel. Tasub teada, et see ei pruugi täielikult ühtida Eestis tegeliku registreeritud autode statistikaga.