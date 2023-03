ARVUSTUS ⟩ Galaxy S23 ja S23+ on telefonid, mille kaamera ja ekraan polegi põhiargumendid

Samsungi suur ja väike vend: välimuselt ja sisemuselt üsna sarnased, kuid lähemal uurimisel väikseid erinevusi leiab. Kui need detailid on tähtsad, tasub uudismudel osta, kui aga määrav on kaamera ja ekraan, siis polegi neis midagi väga uut.

Foto: Kaido Einama