23 000 dollarit – just nii palju maksavad mängud, mis nädala pärast igaveseks kaovad

Jaapani mänguarendaja Nintendo teatas mullu, et kavatseb kinni panna oma eelmise põlvkonna mängumasinate (Wii U ja 3DS) poed. See tähendab aga, et mängijad kaotavad igaveseks ligipääsu enamale kui 1000 videomängule. Viimane päev, mil kõnealuseid teoseid soetada saab, on käesoleva aasta 27. märts.