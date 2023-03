Hinnatud Eesti videomängu loojate tüli kerib uuesti tuure üles: nad ei suuda ühtki tõsiasja selgeks teha

Möödunud nädalal teatas Eesti edukaima videomängu taga seisev stuudio ZA/UM, et pikalt kestnud tüli endiste töötajatega on raugemas. Väidetavalt sai otsa kolm olulist kohtuvaidlust. Teine osapool – endised võtmefiguurid Kurvitz ja Rostov – aga lubasid, et neid ei vaigistata.