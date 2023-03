Samsung tõi välja oma uued selle aasta rahvatelefonid Galaxy A54 5G ja Galaxy A34 5G

Kui Samsung Galaxy S seeria on tavaliselt tehnoloogia tipp ja Samsungi tippmudelid, siis kõige enam ostetakse tavaliselt just A-seeria mudeleid, mis ongi sellepärast saanud tiitli «rahvatelefonid». Uued mudelid tulevad järele tippmudelitele ja on saanud seekord näiteks rikkalikuma kaamerakomplekti. Ekraan aga samas pole suuremaks läinud, vaid hoopis A54 puhul natuke väiksemaks ning põhikaamera sensor hoopis pisemaks.

«Meie A-seeria seadmed on läbi aastate olnud Eesti ühed müüdumad nutitelefonid, seega on meil hea meel värskendatud versioon turule tuua ja nagu ikka, on sellele lisatud mitmeid kasulikke kaamera- ja tarkvarafunktsioone, mida on seni saanud kasutada meie tipptelefonide puhul,» rääkis Samsung Eesti mobiiliseadmete tootekoolitaja Pavel Melesko.

Tema sõnul on telefonide juures oluliselt parandatud nende võimekust hämarates oludes pildistada ja samuti on Galaxy A54 mudelil uus 32 MP esikaamera, et selfid oleksid parima võimaliku kvaliteediga.

Samsung Galaxy A54. Foto: Samsung

Samuti on telefonidel olemas nii optiline pildistabilisaator kui digitaalne videostabilisaator, mis lubavad telefonidel nii hämaras kui ka valges kvaliteetseid fotosid ja videoid teha.

Galaxy A54 tagaküljel on nüüd kolm kaamerat – 12 MP ülilainurkkaamera, 50 MP põhikaamera ja 5 MP makrokaamera. Esiküljel asub 32 MP kaamera.

Galaxy A34 tagaküljel on samuti kolm kaamerat – 8 MP ülilainurkkaamera, 48 MP põhikaamera, 5 MP makrokaamera ja esikaameral on megapiksleid 13.