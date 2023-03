Teisipäevast sõidavad taas ringi Google Street View autod

Lisaks tänavatele ja autoteedele on Google jäädvustanud üle Eesti ka jalakäijatele mõeldud alasid ja autoga ligipääsmatuid kohti. Näiteks saab Google Mapsis käia mööda 10 kilomeetri pikkust jäärada Rohukülast Vormsisse, jalutada Tallinna Raekoja platsil, kõndida mööda pankrannikut Pakri pangal, avastada Alatskivi lossi või Haapsalu linnust.

Enne avaldamist pildid eritöödeldakse, hägustatakse inimeste näod ja autode numbrimärgid nii, et neid poleks võimalik tuvastada.

Google’i autod hakkavad üle Eesti sõitma alates teisipäevast. Kuna piltide puhul on esmatähtis selge ilm, päikese kõrgus ja piisava valguse olemasolu, et objektid piltidel jääksid selged ning et hoonetele ei jääks varje, siis võivad autod pilte teha kuni septembrini.