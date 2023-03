VIDEO ⟩ Hyundai näitas oma uut elektriautode laadimisrobotit

Elektriautode laadimisrobotid on vajalikumad, kui kütuse tankimisrobotid, sest akud laevad kauem ning kui auto on «tangitud», ei pruugi inimene tavaliselt olla kohe läheduses, et laadimiskoht vabastada ja minema sõita. Selleks on vaja lahendust, mis pistiku vabastaks ja näiteks kõrval parkimiskohal ootav elektriauto saaks kohe oma laadimist alustada. Videost pole küll näha, kas laadimisrobot on suuteline liikuma, kuid laadimise alustamist ja lõpetamist suudab see juba ilma inimeseta teha. Parkimiskohale võib samas liikuda ka iseparkimise tehnoloogiaga auto: üks auto vabastab laadimiskoha, teine sõidab ise asemele.